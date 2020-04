Danneggiamento al Fatebenefratelli, l'ira della Cgil Taddeo e Coretti chiedono alla direzione dell'ospedale l'impiego di una guardia giurata

Dopo l'ennesimo evento di inaudita e gratuita violenza che si è verificato questa sera all'interno del Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Benevento, con conseguenze nefaste per la tenuta dei già fragili equilibri del personale Sanitario, impiegato a fronteggiare l’emergenza pandemica in atto, chiediamo la messa in sicurezza dei locali almeno con la presenza di una guardia giurata armata”. Così Pompeo Taddeo della Cgil Sanità privata ed Antonio Coretti, Rsa del Fatebenefratelli dopo l'episodio di questa sera quando uno straniero ha dato in escandescenze ed ha spaccato vetri e danneggiato suppellittili sotto gli occhi impauriti ed increduli dei sanitari.

“Dopo numerosi precedenti, denunciati di anno in anno dalla Cgil, seguiti da incontri afferenti le opportune misure di prevenzione da intraprendere a tutela dell’utenza e del personale, nello specifico l’impiego di una Guardia Giurata armata presente in ogni turnazione H24 presso il Pronto Soccorso, non avendo, ad oggi, provveduto a tanto l’ Amministrazione, con la presente si diffida – tuonano dal sindacato - la direzione stessa a provvedere nell’immediato alla concretizzazione di tale misura”.