"Bisogna avere fiducia nella Giustizia e nei Tribunali" Barone dopo l'assoluzione: "grazie a chi ha continuato a credere in me malgrado le gravi accuse"

“Ho sempre creduto nella Giustizia, ho sempre pensato positivo malgrado alcuni momenti di grande sconforto soprattutto dopo la richiesta di condanna”. Commenta così l'assoluzione - la prescrizione è scattata per un solo capo d'accusa (leggi articolo completo sulla sentenza) – Luigi Barone, attuale presidente del consorzio Asi di Ponte Valentino, chiamato in causa nel processo sul troncone politico dell'inchiesta sull'Asl di Benevento.

“La sentenza di assoluzione dimostra che bisogna avere fiducia nella Giustizia e nei Tribunali – spiega Barone - ovvero in giudici che quotidianamente lavorano con dedizione per garantire il rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica. Sono trascorsi sette lunghi anni durante i quali, anche nei momenti di maggiore scoramento, non ho mai smesso di credere in una Giustizia giusta supportato dai miei avvocati, Vincenzo Sguera e Nino Coccoli, che mi hanno continuamente sostenuto, e che ringrazio per la loro difesa, non facendomi perdere la fiducia. Grazie alla mia famiglia – conclude Barone - e a quanti, malgrado un processo con gravi accuse, hanno continuato a credere in me e alla mia correttezza”.