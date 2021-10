Capannoni in fiamme ad Airola, solidarietà dal mondo politico e istituzionale Perifano: "Da Airola immagini spaventose". Mastella: “Vicino alla comunità di Airola “

"Sono vicino alla comunità di Airola per il drammatico incendio divampato in un'azienda locale. E un grazie ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono impegnati per contrastare il propagarsi della nube tossica”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania è intervenuto sullo spaventoso incendio in atto ad Airola.

“Ho immediatamente telefonato al sindaco Vincenzo Falzarano per esprimere la mia vicinanza e confermare che la Regione Campania è pronta a fare la sua parte per la comunità di Airola che guarda con preoccupazione all'accaduto.

Altresì ritengo la presenza in città domani del capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, meritevole di una richiesta di interessamento come pure di intervento, qualora se ne profilasse la necessità".

“Da Airola arrivano immagini spaventose “ è invece il commento del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. “Vicinanza e solidarietà alla comunità, ai lavoratori e alla Valle Caudina. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti coloro che sono impegnati per contenere i danni".

"Seguo con apprensione quanto sta avvenendo ed esprimo la mia solidarietà alla comunità di Airola e dell'intera area della valle Caudina per il grave incendio divampato in un capannone dell'area industriale" ha scritto sulla sulla sua pagina social il sindaco uscente Clemente Mastella.

"Ringrazio i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul luogo per domare le fiamme. Occorre tutelare la salute dei cittadini, ai quali sono, in questo momento difficile, particolarmente vicino".

IN AGGIORNAMENTO