Furti nel Sannio. Funziona il piano della Questura: controlli fondamentali Il Questore di Benevento Giobbi dopo l'operazione di sabato: "Oltre 50mila persone identificate"

“Il nostro obiettivo è quello di prevenire i reati e non arrivare alla repressione. Ed è grazie al lavoro di prevenzione fatto in questi mesi che stiamo ottenendo risultati tangibili e sotto gli occhi di tutti”. Così il Questore di Benevento Edgardo Giobbi dopo l'ultima operazione degli agenti della Volante della Questura sannita. Poliziotti che nella serata di sabato hanno inseguito e bloccato un'auto con tre persone a bordo a contrada San Vitale, alle porte di Benevento. Uno degli occupanti era stato arrestato dopo che il veicolo aveva speronato l'auto della Polizia e due agenti erano rimasti lievemente feriti durante le concitate fasi dell'arresto. Nell'auto, invece, erano statti rinvenuti una serie di arnesi utili per lo scosso oltre che targhe di autoveicoli, radio trasmittenti ed altro materiale sul quale ora si sono concentrate le indagini. Un'operazione che ha raccolto il plauso dei residenti della zona interessata che hanno voluto ringraziare il Questore Giobbi che rimarca proprio l'importanza della collaborazione dei cittadini: “Nel sistema sicurezza è fondamentale la collaborazione dei cittadini che continuano a segnalare situazioni sospette. A questo poi va aggiunta l'importanza – ha rimarcato il questore Giobbi - delle attività di prevenzione che ci porta a predisporre tanti posti di blocco durante i quali vengono fermate e identificate miglia e miglia di persone. Tra queste ci è capitato anche di fermare 'batterie' di rapinatori provenienti da altre province”.

Miglia di persone identificate al pari di un numero importante di veicoli controllati. Dati che finiscono negli archivi informatici e grazie ai quali si possono quindi effettuare veri e propri studi o tracciare i movimenti di un'auto o di persone nella provincia sannita.

Tutto questo possibile anche grazie alla tecnologia come le telecamere installate ai varchi della città ma anche in altri luoghi come ha ribadito il numero uno della Questura di via De Caro: “Ringrazio per questo il Comune di Benevento per il lavori di miglioramento tecnologico delle telecamere in città. Immagini che ci aiutano sopratutto quando serve fare ricostruzioni o di identificare le persone”.

Numeri importanti quelli snocciolati dal Questore Giobbi che tracciano una precisa linea dettata in termini di prevenzione. Basti pensare che nell'anno appena trascorso tra l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Benevento e del Commissariato di Telese Terme sono state identificate circa 55mila persone e controllati oltre 25mila veicoli. Una mole importante di dati che restano poi a disposizione degli investigatori proprio per tracciare percorsi e determinare nuovi obiettivi, come ad esempio scegliere dove predisporre posti di blocco o latre attività di prevenzione.

Dallo scorso 31 dicembre, inoltre, gli agenti delle Volanti hanno effettuato 3 arresti e denunciato 7 persone. Nel 2022 invece, solo l'Upgsp di Benevento ha denunciato 113 persone e messo a segno 7 arresti per vari reati come: furto, rapina, ricettazione, stupefacenti ed estorsione. Servizi di prevenzione ed anche di repressione effettuati dagli agenti di una Volante che solitamente viene impiegata per ogni turno – tranne in alcuni giorni in cui sono in strada due pattuglie -.

“Continuiamo a chiedere ai cittadini la loro collaborazione. Per noi resta fondamentale” è l'invito rimarcato dal commissario Antonio Dello Monaco a capo delle Volanti di Benevento. “Con pochi uomini a disposizione riusciamo ad ottenere risultati importanti” ha rimarcato Dello Monaco che poi ricorda l'operazione dell'altra sera: “Sono stati momenti di concitazione ma grazie alla professionalità degli agenti delle Volanti e della Sala Operativa, che coordina le attività, siamo riusciti ad ottenere anche questa volta un ottimo risultato. Da un anno le persone controllate sia dagli agenti di Benevento che di Telese abbiamo avuto un incremento del 100 per cento. Questo grazie all'input del Questore di Benevento e anche grazie alla tecnologia a nostra disposizione”.