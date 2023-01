Maltempo nel Sannio, danni per alberi caduti e allagamenti Vigili del fuoco in azione dalla tarda mattinata di oggi per gli acquazzoni e le raffiche di vento

Violenti acquazzoni e raffiche fortissime di vento stanno creando danni in tutta la provincia di Benevento, al pari delle altre campane.

Una situazione prevista dai meteorologi tanto che avevano fatto scattare l'allerta meteo arancione in tutta la Campania e spinto i sindaci a chiudere le scuole in numerosi centri come nel Sannio. Dalla tarda mattinata di oggi, forti temporali e violente raffiche di vento stanno facendo registrare danni in tutta la provincia. A preoccupare sono maggiormente alberi caduti anche sulle sedi stradali, allagamento e tegole o lamiere schizzate via dai tetti.

Vigili del fuoco in azione in numerosi centri della provincia e in città sempre per liberare strade e mettere in sicurezza abitazioni e cortili.

Fiumi costantemente monitorati a Benevento a causa dell'abbondante pioggia che sta cadendo in queste ore. In azione anche gli agenti della polizia municipale e le forze dell'ordine che monitorano la situazione. Intanto la protezione civile regionale ha prorogato l'allaerta maltempo fino alle 9 di giovedì prossimo.

IN AGGIORNAMENTO