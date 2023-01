Maltempo, conta dei danni e vertice in Prefettura. Situazione in miglioramento Nel Sannio con il passare delle ore si abbassa il livello dei corsi d'acqua e numero interventi

Calano gli interventi per i vigili del fuoco di Benevento impegnati ormai da 36 ore per il maltempo e cala anche il livello di fiumi e torrenti. Queste le due importanti novità emerse a margine del vertice convocato dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, nel pomeriggio con le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Provincia, alcuni Comuni, l’Ufficio Dighe, l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, di Anas ed E-distribuzione per acquisire utili ed aggiornate notizie sulle principali criticità causate dall’intensificazione delle copiose precipitazioni nelle ultime 24 ore.

I Vigili del Fuoco hanno comunicato una flessione del numero degli interventi richiesti, precisando che, allo stato, non ci sono particolari problematicità.

Anche la situazione del reticolo idrografico è in miglioramento, come rappresentato dalla Provincia, competente per i corsi d’acqua principali, dalla Regione Campania – Genio Civile di Benevento – competente per i corsi d’acqua secondari, e dall’Autorità di Bacino.

L’Ufficio Dighe di Napoli ha confermato tale tendenza anche in relazione alla diga di Campolattaro, segnalando che il livello dell’acqua nell’invaso è in decrescita.

I Comuni intervenuti – Benevento, Guardia Sanframondi, Solopaca, Telese Terme e Tocco Caudio – interessati da diversi interventi dei Vigili del Fuoco in relazione alle numerose criticità registrate, hanno evidenziato che, allo stato, non ci sono situazioni di pericolo e nè ulteriori segnalazioni.

Gli unici comuni che hanno dovuto procedere all’evacuazione di alcuni nuclei familiari sono quelli di Telese Terme e di Tocco Caudio.

L’ANAS e la Divisione Polizia Stradale della Questura di Benevento hanno rappresentato l’evoluzione positiva della situazione dal punto di vista della viabilità e delle condizioni delle infrastrutture.

Le Forze dell’Ordine, che stanno assicurando un costante e proficuo impegno in tutto il territorio, hanno informato che il numero di interventi è in diminuzione.

In conclusione dei lavori, pur prendendo atto della mancanza di situazioni di particolare criticità e dell’assenza di nuove segnalazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stata richiamata l’attenzione degli enti coinvolti sulla necessità di un continuo monitoraggio della situazione, con particolare riferimento ai livelli dei corsi d’acqua e alla percorribilità delle arterie stradali.

Particolarmente rilevante e proficua è anche l’attività di sensibilizzazione della collettività, da parte degli amministratori locali, a tenere comportamenti virtuosi, evitando spostamenti non necessari in caso di fenomeni atmosferici particolarmente intensi, in modo da scongiurare evitabili interventi delle componenti di soccorso, quali il recupero di autovetture bloccate, provocati prevalentemente da condotte incaute.