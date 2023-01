Maltempo nel Sannio, continua a piovere: ora preoccupano i fiumi I vigili del fuoco monitorano i corsi d'acqua: Calore Sabato e Tammaro osservati speciali

Sono i fiumi ora a preoccupare nel Sannio a causa dell'ondata di maltempo che ha provocato disagi dalla tarda mattinata di martedì e che continua a causare danni in numerose zone sia in provincia che a Benevento. Resta la preoccupazione per i residenti di contrada Pantano, alle porte della città e a Ponte Valentino, le zone che nel 2015 erano state maggiormente colpite dall'alluvione.

Da ieri sera i vigili del fuoco, oltre ai tanti interventi dovuti dal maltempo, sono in strada per perlustrare i corsi d'acqua a causa delle continue precipitazioni che anche questa notte spesso stanno assumendo carattere di rovescio. Si è per fortuna calmato il vento ma resta palpabile la paura per coloro che già sette anni fa si trovarano a fare i conti con la paurosa alluvione.

A contrada Pantano c'è chi ha scelto di dormire in auto, parcheggiando sulla piazzola all'ingresso della contrada. Altri residenti invece girano in auto per cercare di carpire i segnali che arrivano dal fiume che scorre in piena. Tanti i detriti trasportati dall'acqua che ha praticamente ricoperto l'intero greto anche nei punti dove i corsi d'acqua si allargano.

Monitorata la situazione nella zona industriale Asi di Ponte Valentino. la preoccupazione per tutti resta quella della mancata pulizia - non solo di alberi - dei greti spesso occupati da detriti che che non vengono prelevati da decenni. La speranza resta quella di un miglioramento del meteo, anche se si continua a prevedere pioggia per tutta la giornata di oggi.