Botte da orbi all'esterno di un locale: giovane grave, altri due fermati Montesarchio teatro di una rissa, indagano i carabinieri

Un giovane in ospedale in condizioni che sarebbero gravi, un paio già identificati e altri che lo saranno nelle prossime ore.

E' il bilancio di una rissa scoppiata a Montesarchio, all'esterno di un locale. E' questo il teatro di uno 'scontro' al quale avrebbero preso parte più persone, una delle quali ha avuto il peggio.

Soccorsa, è stata trasportata al San Pio per le cure del caso. Indagano i carabinieri della Compagnia caudina, che hanno condotto in caserma più giovani.

Secondo una prima ricostruzione, due di loro sono stati fermati. Sono difesi dagli avvocati Luca Russo, per un 19enne di Montesarchio, e Michele Russo.

IN AGGIORNAMENTO