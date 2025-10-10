Pestaggio di Montesarchio: migliorano le condizioni di Gaetano VIDEO

Migliorano leggermente le condizioni di Gaetano, il 17enne di Vitulano ferito nel corso di un pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Montesarchio.
Lo confermano i medici dell'ospedale San Pio di Benevento che questa mattina hanno fatto nuovamente il punto della situazione.
A chiarire la situazione Vincenzo Boniello, direttore dell’unità operativa complessa di Neurorianimazione: “Abbiamo leggermente ridotto il dosaggio dei sedativi e i parametri emodinamici migliorano anche se la prognosi resta riservata. Occorre tempo”. Insomma un passo avanti che fa ben sperare per il giovane che, come si ricorderà, per curare le percosse subite con una mazza da baseball, è stato sottoposto ad un duplice intervento neurochirurgico volto a diminuire la pressione intracranica.