Pestaggio a Montesarchio, consulenza su cellulari dei quattro giovani in carcere Benevento. L'ha disposta il pm Capitanio, il 16 l'affidamento dell'incarico ad un ingegnere

L'appuntamento è in programma il 16 ottobre dinanzi al pm Marilia Capitanio, che affiderà all'ingegnere Lorenzo Laurato l'incarico di una consulenza sui telefonini, alla ricerca di immagini e video, dei quattro giovani finiti in carcere per il tentato omicidio di Gaetano, un 17enne di Vitulano, colpito con una mazza da baseball, calci e pugni a Montesarchio nelle prime ore del 5 ottobre.

Si tratta di un atto irripetibile per il quale sono state avvisate, in modo da consentire la nomina di un proprio specialista, le parti interessate: i familiari di Gaetano, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, e i quattro indagati: Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), Osvaldo Masone,19 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario) , Donato D' Agostino, 19 anni (avvocato Luca Russo), Nicolò Palermo, 19 anni (avvocato Francesco Altieri).

Come anticpato da Ottopagine, il gip Maria Di Carlo aveva adottato la custodia cautelare in carcere per i quattro giovani dopo l'udienza di convalida, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desumibile dalle modalità del fatto, di allarmante gravità , commesse anche quando il minore era terra, con il corpo già martorato e reso inerme .