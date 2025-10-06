"Quanto accaduto a Montesarchio è inaccettabile e gravissimo" Il sindaco Sandomenico: "Immagini atroci di una spedizione punitiva di giovani contro giovani"

"Quanto accaduto a Montesarchio nella notte di sabato è inaccettabile. Lo dico da Sindaco, da cittadino, da padre, da uomo".

Così il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico dopo la violentissima aggressione subita da un 17enne di Vitulano ora in prognosi riservata al San Pio di Benevento e per la quale sono stati arrestati quattro giovani (LEGGI ALTRO ARTICOLO)

"Immagini atroci di una spedizione punitiva - scrive il sindaco di Montesarchio - di giovanissimi contro giovanissimi: una violenza inaudita e senza pietà, un ragazzo ridotto in fin di vita.

Parliamo di giovanissimi, di ragazzini in età scolastica che si affrontano a colpi di mazze da baseball senza alcuna pietà...senza alcun senso.

Spiace che fatti di tale gravità siano avvenuti a margine del concerto di un trapper che propina nei suoi testi violenza e stile gangsta.

Si fa fatica a commentare una vicenda di simile gravità: ringrazio le forze dell'ordine e gli inquirenti per l' eccellente lavoro svolto e per quello che svolgeranno ancora. Tuttavia è chiaro che non basta parlare di sicurezza quando si parla di giovanissimi.

Chiederò un confronto, che mette insieme più attori, dalle famiglie alla scuola alle istituzioni al terzo settore, provando a mettere in campo tutto quel che è in mio potere per far comprendere ai ragazzi che non si può giocare con la vita, che la violenza va respinta , che quanto accaduto sabato è inaccettabile".