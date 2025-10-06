Diciassettenne gravissimo, in carcere i quattro giovani di Benevento L'episodio di Montesarchio, contestato il tentato omicidio

Sono stai tutti trasferiti in carcere, per l'ipotesi di tentato omicidio, i quattro giovani di Benevento, fermati, come anticipato da Ottopagine, perchè chiamati in causa dalle indagini sullo sconcertamente episodio accaduto a Montesarchio, con un 17enne di Vitulano in gravissime condizioni dopo esere stato colpito con una mazza da baseball, ed un 18enne di Foglianise, ferito in maniera più lieve.

Il provvedimento è scattato per Osvaldo M., 19 anni, Danilo D. A., 19 anni, Antonio I., 20 anni, e Nicola P., 19 anni, difesi dagli avvocati Camillo Cancellario e Fabio Russo, Luca Russo, Michele Russo e Franceco Altieri. Antonio aveva risposto alle domande del pm Marilia Caopoitanio e dei carabinieri, gli altri tre erano rimasti in silenzio durante l'interrogatorio.

I fatti sono ormai noti: secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto all'esterno di un locale, dove sarebbe scoppiato il finimondo. Ad avere la peggio Garetano, 17 anni, in prognosi riservata, ed Antonio, 18 anni, assistiti dagli avvocati Antonio Leone e Raffaele Scarinzi.