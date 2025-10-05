Giovane gravissimo, tre 19enni e 20enne in attesa di essere interrogati dal Pm Il grave episodio di Montesarchio, i fermati sono di Benevento. In ospedale anche un 18enne

Tre 19enni ed un 20enne, tutti di Benevento. Sono i quattro giovani che attendono di essere interrogati nela caserma di Montesarchio dal pm Marilia Capitanio e dai carabinieri perchè avrebbero avuto un presunto ruolo nel ferimento di un 17enne di Vitulano, in gravi condizioni al San Pio, ed un 18enne di Foglianise, colpiti con una mazza da baseball.

Assistiti dagli avvocati Luca Russo, Michele Russo, Camillo Cancellario e Fabio Russo, e Francesco Altieri, Danilo, Antonio, Osvaldo e Nicola sono stati fermati per lo sconcertante episodio, anticipato da Ottopagine, che si è verificato nella notte a Montesarchio all'esterno di un locale. Dove, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scatenata una rissa alla quale avrebbero preso parte più persone. A farne le spese, soprattutto, Gaetano, soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato giudicato in prognosi riservata. E' attulamente in coma farmacologico.

Il lavoro dei carabinieri della Compagnia caudina va avanti da ore, con l'escussione di testimoni. Ora, invece, è il momento degli interrogatori di coloro che sono stati fermati, per i quali non è escluso possa scattare, al termine, una misura pre-cautelare.

Per il 17enne di Vitulano l'avvocato Antonio Leone, per il 18enne di Foglianise l'avvocato Raffaele Scarinzi.