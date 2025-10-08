Restano in carcere i 4 giovani. Più auto per spedizione contro gruppo Foglianise Il gravissimo episodio di Montesarchio. la decisione del Gip

Custodia cautelare in carcere. E' la misura adottata dal gip Maria Di Carlo, dopo la convalida di questa mattina, per Antonio Ianaro, 20 anni ( avvocati Sergio Rando e Michele Russo), Osvaldo Masone,19 anni (avvocati Fabio Russo e Camillo Cancellario) , Donato D' Agostino, 19 anni (avvocato Luca Russo), Nicolò Palermo, 19 anni (avvocato Francesco Altieri), indagati per il tentato omicidio di Gaetano, un 17enne di Vitulano.

Nell'ordinanza il giudice spiega che sussiste il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desumibile dalle modalità del fatto, di allarmante gravità , commesse anche quando il minore era a terra, con il corpo già martorato e reso inerme .

Da ciò che è emerso, c'erano vecchi conti in sospeso, ed evidentemente da regolare, “tra quelli di Benevento e quelli di Foglianise”. Almeno un paio i precedenti, a giugno ed agosto, a Foglianise e Pietrelcina: un cazzotto con un tirapugni, qualche spintone e, soprattutto, scontri verbali. Ecco perchè il pm Marilia Capitanio ed i carabinieri definiscono come spedizione punitiva quella andata in scena alle 3 di domenica alla rotonda Cirignano, a Montesarchio.

Un episodio di violenza sconcertante: un 17enne di Vitulano in gravi condizioni al San Pio, quattro giovani di Benevento in carcere. La ricostruzione degli inquirenti, basata sulle immagini di una telecamera, sull'analisi dei cellulari e sulle dichiarazioni di alcuni testimoni, parte dall'una della notte, quando con una telefonata, o perchè su su un social è apparsa una foto, vengono avvisati quelli di Benevento che in un determinato locale a Montesarchio c'è il gruppo di Foglianise.

Dal capoluogo partono quattro auto: un'Alfa Romeo Mito, due Fiat Panda e una Grande Punto. A bordo, oltre a tre dei quattro indagati – uno era già nel centro caudino con altri amici -, anche altri giovani di Benevento, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi e Paduli. In tutto, complessivamente, tredici persone. Il resto è ormai noto e lo abbiamo già raccontato. Il resto è la speranza è il 17enne ce la faccia a superare un momento tanto complicato.