Brutale aggressione a Montesarchio, il 17enne è fuori dal coma - VIDEO Il bollettino medico: proseguono miglioramenti motori e cognitivi, ora riabilitazione

Migliorano, fortunatamente, le condizioni di Gaetano, il 17enne di Vitulano aggredito brutalmente nella notte tra il 4 e il 5 ottobre all'esterno di una discoteca a Montesarchio.

Questa mattina è stato il dottore Vincenzo Boniello, direttore dell'Unità operativa complessa di Neurorianimazione dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento a leggere il terzo bollettino medico.

"Il paziente - ha esordito il dottore Boniello - è fuori dallo stato di coma; respira autonomamente in maniera stabile ed interagisce in maniera congrua con l’ambiente esterno. Ha raggiunto una completa stabilità emodinamica.

Proseguono i miglioramenti dal punto di vista motorio e cognitivo e ci stiamo preparando ad una seconda fase di cura da realizzarsi presso altra struttura riabilitativa idonea.

il proficuo lavoro di equipe ha consentito il raggiungimento di risultati nel medio termine aldila’ delle piu’ rosee aspettative. Il livello di adeguatezza tecnologia dell’azienda e professionale di tutto il personale medico e non coinvolto nel percorso di cura ha consentito di gestire in maniera eccellente l’assistenza in un caso ad elevata complessità".

Al termine della lettura del bollettino, il dottore Boniello si è detto "Onorato della collaborazione dei colleghi, degli infermieri e di tutto il personale che hanno lavorato h 24 e per questo li ringrazio al pari del management del San Pio che ha messo a disposizione ogni sforzo affinchè il 17enne potesse essere curato al meglio. Lo abbiamo fatto senza necessità di trasferire il paziente in altre strutture" a testimonianza di un'eccellenza ospedaliera che il reparto di Neurorianimazione rappresenta per l'intera azienda ospedaliera San Pio.