Luca Paglia chiede di aderire al Pd, Ruggiero: motivo di onore Il capogruppo in Provincia: "Impegno politico ed amministrativo connotato da chiarezza di idee"

"Quale capogruppo Pd in consiglio Provinciale ho ricevuto nota di adesione da parte del Consigliere Provinciale Luca Paglia. La stessa nota è stata altresì indirizzata al Segretario Provinciale, nonché ai medesimi organi della città di Benevento, Capogruppo consiliare e Segretario cittadino.

Sentito il Segretario Provinciale, comunico l’adesione al Gruppo Provinciale del Partito Democratico dell’avvocato Luca Paglia".

Non è tardata ad arrivare l'ok all'adesione al partito democratico in seno al Consiglio provinciale di Benevento chiesta da Paglia in mattinata con una nota ai vertici del Pd sannita. "È per noi motivo di onore - scrive Ruggiero - poter contare sulla sua esperienza e sul suo fattivo impegno politico ed amministrativo connotato da chiarezza di idee, competenza e tensione ideale. Provvederò quanto prima a comunicare ai competenti organi della Provincia di Benevento l’avvenuta adesione.