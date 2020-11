Parente: "Paglia faccia un passo indietro alla Provincia" Il consigliere comunale: i decariani tentano rimpinguare le scarse forze

“Non può che farci sorridere la recente scelta del Pd decariano di inglobare tra le loro ormai esigue truppe il consigliere provinciale Luca Paglia. Per rimpinguare le scarse forze attingono infatti proprio a mastelliani ed ex mastelliani, nonostante poi vadano predicando lontananza da Mastella". Così il consigliere comunale di Benevento, Renato Parente, dopo la decisione di Paglia di abbandonare definitivamente la maggiornaza sia a Palazzo Mosti che alla Rocca dei Rettori.

Il Pd decariano - rimarca Parente -, sempre più in crisi di identità, voti e idee, sta tentando il tutto per tutto pur di assoldare qualche sodale e dare un po' di fiato alle proprie necessità. La scarsa coerenza dei decariani è pari solo a quella dello stesso Paglia che decide di compiere un triplo salto carpiato all'indietro passando da una vicinanza alla Lega e al centrodestra ad un'adesione al Pd... Tutto ciò ci sembra quantomeno un segnale di estrema confusione...

Mentre noi, da Paglia, ora ci aspettiamo un gesto di coerenza: visto che per lui ogni cosa che fa Mastella non è fatta bene e che però è stato eletto proprio con i voti dell'amministrazione Mastella, riteniamo debba dimettersi da consigliere provinciale e lasciare il seggio che gli ha regalato il nostro Sindaco ad un dirigente del partito di Mastella".