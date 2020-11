Paglia nel Pd, De Pierro: informato il gruppo consiliare Pd "Preso atto della volontà dell'amico e collega. Nei prossimi giorni riunione per deliberare"

“Nel prendere atto della manifestata volontà dell’amico collega consigliere Luca Paglia di aderire al gruppo consiliare del Partito Democratico, in uno scenario di evidente riassetto dello schieramento di centro sinistra in previsione delle future amministrative locali, comunico di aver già provveduto ad informare il gruppo consiliare e che nei prossimi giorni sarà indetta una call conference al fine di deliberare formalmente la suddetta adesione, così come previsto dal regolamento comunale”. Così il capogruppo Pd al Comune, Francesco De Pierro dopo la richiesta avanzata dal consigliere Paglia di sedere tra i banchi dell'opposizione in quota Pd. Dopo il via libera incondizionato da parte del capogruppo alla Provincia, arriva anche l'annuncio della convocazione di una riunione da parte di De Pierro.