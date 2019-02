Riposo per il Benevento, da domani si pensa al Foggia I giallorossi si ritroveranno sul manto erboso dell'Imbriani per la prima seduta settimanale

Giornata di meritato riposo per il Benevento. I giallorossi hanno sostenuto un allenamento nella giornata di ieri, dove sono stati impegnati prevalentemente coloro che non hanno giocato contro il Cittadella. Il rientro è fissato nel pomeriggio di domani, quando andrà in scena all'Imbriani la prima seduta settimanale in vista della sfida di sabato con il Foggia. La Strega proseguirà la preparazione mercoledì mattina all'Avellola per l'allenamento a porte aperte. Successivamente si ritornerà sul manto erboso dell'Imbriani fino a venerdì, quando avverrà la partenza per il ritiro pre gara in quel di Foggia.

Saranno giorni molto importanti per valutare le condizioni degli acciaccati. Il mirino è puntato soprattutto su Volta che è uscito dal campo nel corso della gara con il Cittadella a causa di una botta alla caviglia; il centrale difensivo sarà visionato nelle prossime ore. Occhi anche su Letizia (per lui un affaticamento agli adduttori) e Insigne: quest'ultimo ha smaltito l'attacco febbrile ma è alle prese con un dolore muscolare.

Ricordiamo che la sfida con i satanelli si giocherà sabato con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Già è in moto la macchina del tifo (clicca qui), con la prevendita che comincerà domani così come quella relativa alla sfida casalinga con il Pescara.