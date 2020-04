Vigorito: "Vietarci la promozione sarebbe un grave torto" Il presidente del Benevento: "Siamo in serie A già da qualche mese"

C'è una seconda parte dell'intervista realizzata da Sky al presidente Vigorito. L'attenzione è andata direttamente al dilemma che da tempo fa vivere notti insonni alla società e ai tifosi: "Cosa accade se al Benevento viene negata la promozione?". Un vero e proprio punto interrogativo, che il massimo dirigente giallorosso ha cercato di dipanare mettendo sul tavolo quanto fatto fino a questo momento:

"Il Benevento ha ventidue punti di vantaggio sulla terza, ma è come se ne avessimo ventitré visto che lo scontro diretto con il Frosinone lo abbiamo vinto. Questo per dire che, a dieci giornate dalla fine, manca pochissimo alla promozione aritmetica. Credo che siamo in serie A già da qualche mese. Rifiutarci un simile merito sarebbe un grave torto al sacrificio economico della società, dei tifosi e di quanti hanno contribuito a fare del Benevento un fenomeno nel calcio, almeno in questa stagione".

Per leggere l'intervista di questa mattina clicca qui.