DIRETTA | Roma - Benevento 2-2, pareggio di Lapadula Dallo stadio "Olimpico" la gara valida per la quarta giornata di Serie A

In diretta dallo stadio "Olimpico" Roma - Benevento, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Seugi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Roma - Benevento 2-2 (60')

Marcatori: pt 5' Caprari, 31' Pedro, 35' Dzeko; st 10' Lapadula.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Cistante, Veretout; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Pau Lopez, Boer, Juan Jesus, Fazio, Peres, Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral, Carles Perez. All.: Fonseca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falque (1' st R. Insigne), Caprari; Lapadula. A disp.: Gori, Manfredini, Maggio, Pastina, Tuia, Basit, Dabo, Improta, Tello, Di Serio, Sau. All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta. Assistenti: Del Giovane della sezione di Albano Laziale e Galetto della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Piccinini della sezione di Forlì. VAR: Mazzoleni della sezione di Bergamo. AVAR: Fiorito della sezione di Salerno.

Note: Al 10' st Mirante para un rigore a Lapadula. Ammoniti: Schiattarella per proteste; Veretout per gioco falloso. Angoli: 4-3. Recupero: pt 3'.

Secondo tempo

16' - Benevento a un passo dal gol del 2-3. Imbucata di Insigne per Lapadula, Mirante è provvidenziale con l'uscita bassa sui piedi dell'attaccante, che lo centra in pieno.

10' - Il pareggio del Benevento. Mirante si tuffa sulla sua destra e para il rigore di Lapadula, che, però, è pronto a ribadire in rete: 2-2 all'Olimpico. Secondo gol consecutivo per il centravanti con la maglia della strega.

8' - Calcio di rigore per il Benevento. Ionita sposta il pallone in area di rigore, Veretout lo affonda, Ayroldi indica il dischetto. Lapadula si incarica della trasformazione. Ammonito il centrocampista francese.

5' - Caprari, terreno di gioco e pallone, la palla si spegne sul fondo alla sinistra di Mirante.

4' - Mkhitaryan sparacchia alto sulla traversa.

2' - Glik mura Spinazzola.

1' - Si riparte con un cambio nel Benevento: fuori Iago Falque, dentro Roberto Insigne.

Primo tempo

49' - Dopo un minuto extra per verificare al VAR l'offside di Spinazzola si va al riposo sul risultato di Roma - Benevento 2-1. Gol di Caprari (5'), Pedro (31') e Dzeko (35').

47' - Dzeko per Cristante, finta di corpo che manda Caldirola a vuoto, palla dentro e gol di Mkhitaryan. Gol non convalidato per fuorigioco di Spinazzola all'inizio dell'azione.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Il Benevento prova a reagire, la Roma lascia palleggiare la strega.

38' - Problemi al naso per Schiattarella dopo lo scontro con Dzeko.

35' - Roma in vantaggio. Mirante lancia lungo per Mkhitaryan, Pedro porta via Schiattarella tagliando per vie centrali e crea lo spazio per il filtrante in favore di Dzeko. Il bosniaco è mortifero col destro piazzato in buca d'angolo.

34' - Si riprende a giocare. Dabo rientra dopo essere rimasto momentaneamente fuori.

33' - Duro scontro tra Dabo e Ibanez. Gioco fermo.

32' - Ammonito Schiattarella per proteste.

31' - Il pareggio della Roma. Scorribanda di Spinazzola sull'out mancino, tocco arretrato per Pellegrini, che prolunga per Pedro. Lo spagnolo arma il destro di prima intenzione e lo lascia esplodere dall'altezza del dischietto dell'area di rigore, Montipò ci arriva ma non basta 1-1 all'Olimpico. Protesta la panchina giallorossa, ma si riprende a giocare.

30' - Scocca la mezz'ora. Il Benevento è avanti all'Olimpico. Gol di Caparari al 5'.

29' - Fallo di Schiattarella su Dzeko. La panchina della Roma invoca il giallo, ma tutti si esaurisce in una stretta di mano tra il centrocampista del Benevento e l'attaccante bosniaco.

29' - Cambio di campo di Dzeko, Pedro addomestica il pallone, se lo porta sul sinistro e calcia a giro: fuori,

26' - Ayroldi fa cenno di riprendere il gioco. Terminato il controllo VAR. Non è calcio di rigore.

25' - Gioco fermo. Il VAR sta analizzando il presunto tocco di braccio di Foulon su colpo di testa di Mkhitaryan.

24' - Dzeko fa filtrare per Pedro, cross per Mkhitaryan, colpo di testa, la palla finisce tra le mani di Montipò. I giallorossi capitolini protestano per un presunto tocco di braccio di Foulon.

23' - Pressing alto e palla "scippata" a Ibanez sulla trequarti, Lapadula perde l'attimo per calciare a rete.

19' - Segnali di nervosismo nella Roma. Il Benevento è compatto e non rinuncia a giocare.

18' - Caprari si sacrifica anche in fase difensiva, chiude su Pedro. Calcio d'angolo per la Roma.

12' - Spinazzola mette in mezzo per Pellegrini, colpo di testa a lato. Tiene botta il Benevento.

8' - Duro contrasto di gioco tra Mancni e Lapadula.

7' - Mkhitaryan mette dentro, Glik perde la marcatura, Foulon si rifugia in calcio d'angolo.

5' - Benevento in vantaggio. Caprari rientra sul destro, serpentina, poi calcia; deviazione di Ibanez, la palla s'impenna e termina alle spalle di Mirante. Terzo gol con la strega per l'attaccante, a bersaglio contro la "sua" Roma.

5' - Roma con il 4-2-3-1, rispetto al 3-4-2-1 atteso alla vigilia. Il presidente Vigorito segue il match in panchina.

3' - Destro a giro di Pellegrini, da posizione defilata sulla sinistra, su calcio di punizione: alto sulla traversa.

1' - Partiti.

0' - Roma e Benevento in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

0' - Squadre in campo per il riscaldamento, arrivano le formazioni ufficiali. Inzaghi manda in campo in contemporanea Letizia e Foulon. Iago Falque e Caprari agiranno alle spalle dell'unica punta Lapadula, preferito a Sau. Nella Roma gioca Cristante nel cuore del pacchetto arretrato. Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan sono gli interpreti scelti per ispirare Dzeko.

Pre-partita

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Quarta giornata di Serie A. Allo stadio "Olimpico" sta per scoccare l'ora di Roma - Benevento. La strega, reduce dal successo casalingo sul Bologna (1-0, gol di Lapadula), va a caccia di conferme. Anche i giallorossi capitolino puntano a trovare continuità dopo la vittoria (0-1) a Udine dopo la sconfitta a tavolino, all'esordio, contro l'Hellas Verona e il pareggio con la Juventus (2-2).

La Roma ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A: 4-0 in trasferta nel settembre 2017 e 5-2 all’Olimpico nel febbraio 2018. Il Benevento dovrà rompere uno striscia positiva della Roma per potare a casa un risultato positivo: i padroni di casa hanno vinto tutte le ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A.