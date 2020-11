Benevento, anche Viola salta la Fiorentina Ancora problemi fisici per il numero dieci giallorosso

L'esordio stagionale di Nicolas Viola sarà ancora una volta rimandato. Il centrocampista giallorosso si è allenato regolarmente con il gruppo fino a pochi giorni fa, poi si è dovuto arrendere a una contrattura che non ha nulla a che vedere con i vecchi problemi fisici che ha già risolto. Viola, quindi, non è tra coloro che sono partiti alla volta di Firenze questo pomeriggio. Oltre al numero dieci, come noto, non ci sarà neanche Dabo. Pippo Inzaghi avrà gli uomini contati a centrocampo, con Hetemaj che già scalpita per rientrare nella formazione titolare, dove potrà completare il trio con Schiattarella e Ionita.