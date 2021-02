Benevento, Moncini e Gaich al lavoro al Vigorito (FOTO) I due saranno convocati per la trasferta di Bologna

Il Benevento quest'oggi ha effettuato una seduta d'allenamento sul manto erboso del Vigorito. Hanno lavorato con il gruppo anche Gaich e Moncini che sono arruolabili per la trasferta emiliana, anche se ovviamente non partiranno dal primo minuto perché non ancora al meglio della condizione. L'argentino è arrivato da poco nel Sannio e non gioca dallo scorso dicembre, quando è terminato il campionato russo. Moncini, invece, è reduce da un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fuori nell'ultimo mese dal post gara del match casalingo con il Milan. Entrambi saranno regolarmente convocati, come annunciato da Inzaghi in conferenza stampa:

"Tra i convocati ci saranno anche Gaich e Moncini. Da oggi si allenano con noi, quindi devo valutare chi tra i due è più pronto. L'argentino ha bisogno di qualche allenamento e di qualche spezzone. Moncini sta già dimostrando di stare bene, sarà un'altra freccia per il nostro arco anche se non ancora al massimo della condizione".

