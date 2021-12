Serie B, ecco le nuove date: Benevento - Monza si recupera il 13 gennaio Due giorni dopo sarà di scena la 19^ giornata

Emergono le nuove date dopo la decisione di rinviare le ultime due giornate di serie B (leggi qui la notizia). Si tornerà in campo il 13 gennaio con i recuperi delle gare tra Benevento - Monza e Lecce - Vicenza. Il 15 gennaio si disputerà la 19^ giornata, con la Strega che sarà di scena a Ferrara contro la Spal domenica 16. Il 22 gennaio, invece, si scenderà in campo per la prima di ritorno che vedrà la truppa di Caserta affrontare l'Alessandria. La fine del campionato è prevista sempre per il 6 maggio, garantita dall'aggiunta di altri due turni infrasettimanali.