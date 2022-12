Benevento, Cannavaro concede un giorno libero: poi allenamenti fino a Natale Il programma di lavoro dei giallorossi in vista del match col Perugia

Martedì libero per il Benevento che avrà modo di ricaricare le batterie dopo il match di Modena e la seduta di ieri. Da domani i giallorossi cominceranno a preparare nel dettaglio l'incontro di Santo Stefano, in programma al Vigorito contro il Perugia, che chiuderà il girone d'andata e darà il via alla sosta natalizia. A gennaio, come preannunciato, la Strega andrà in ritiro a Roma al Mancini Park Hotel prima dell'inizio del girone di ritorno, al via il 15 gennaio (leggi qui l'approfondimento).

Il boxing day imporrà una settimana intensa ai giallorossi anche nei giorni di festa. Per domani è fissata una pomeridiana, poi solo mattutine fino a Natale, giorno in cui ci sarà la partenza per il ritiro di Venticano, alla vigilia del match di Santo Stefano contro il Perugia.