Tosca: "Il sentimento per il Benevento non è mai cambiato" Il ritorno del centrale difensivo giallorosso: "Torno nella mia vecchia famiglia. Dobbiamo vincere"

C'è tanta voglia di indossare ancora una volta la maglia giallorossa da parte di Alin Tosca. Questa mattina, il Benevento ha depositato il contratto in lega, ingaggiando a titolo definitivo il centrale difensivo rumeno a distanza di cinque anni. Vecchio pallino di Pasquale Foggia, Tosca andrà a rafforzare il reparto difensivo, agendo come centrale di piede mancino e all'occorrenza anche come esterno: "Sono tornato nella mia vecchia e nuova famiglia. Sono contento di stare qua". Queste le sue prime dichiarazioni subito dopo la firma con il club di via Santa Colomba. Nonostante abbia giocato solo sei mesi nel Sannio, Tosca è particolarmente legato al Benevento: "Di quanto vissuto cinque anni fa ricordo una cosa in particolare: il sentimento. Questo rimane sempre. Per me il sentimento nei confronti dei colori giallorossi è molto alto. Non vedo l'ora di cominciare. Ho visto delle partite, i ragazzi sono bravi. C'è un allenatore giovane che vuole fare delle cose buone e che ho avuto il piacere di conoscere. Insieme potremo fare bene". Tosca non guarda la classifica e forse il suo spirito potrà essere d'aiuto al gruppo: "Sono arrivato perché voglio tornare in serie A. Tutte le componenti, a partire dal presidente fino ai tifosi, devono pensarla allo stesso modo: prima o poi dobbiamo ritornare in massima serie. Adesso dobbiamo sempre vincere per toglierci da questa situazione non facile".