Benevento, mercato finito: la rosa definitiva che dovrà conquistare la salvezza Sono cinque le operazioni fatte registrare dal club giallorosso nella sessione di gennaio

L'ultimo giorno di mercato è stato caratterizzato da due operazioni effettuate dal Benevento Calcio, una in entrata e l'altra in uscita. Agli ordini di Cannavaro è arrivato Jureskin, con conseguente cessione di Masciangelo al Palermo. Due annunci che fanno salire a cinque i trasferimenti operati dal club di via Santa Colomba nel corso della sessione invernale. Non cambia la fisionomia della rosa, visto che si è operato soprattutto nel sostituire i partenti, come nei casi di Pettinari e dello stesso Jureskin che hanno rilevato, come detto, Forte e Masciangelo. Tosca, invece, rappresenta un plus.

Jureskin, l'esterno croato giunto dal Pisa

Dopo aver incassato il no di Aké, il Benevento ha virato su Jureskin. Classe 2000, l'esterno croato gioca in Italia dalla scorsa estate, quando il Pisa decise di prelevarlo dal Sered. Con i toscani ha racimolato soltanto cinque presenze tra campionato e Coppa Italia. Può giocare sia come terzino che come esterno offensivo. Jureskin è giunto nel Sannio in prestito con diritto di opzione e contropzione.

Benevento, la rosa definitiva dopo la chiusura del mercato

La fine del mercato ha consegnato a Cannavaro la rosa definitiva del Benevento, quella che dovrà necessariamente conquistare l'importante obiettivo della salvezza nel campionato di serie B. Al di là dei giovani che spesso vengono aggregati in prima squadra, sono ventotto gli elementi su cui potrà contare il tecnico giallorosso.

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Jureskin, Letizia, Leverbe, Pastina, Tosca, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Karic, Koutsoupias, Kubica, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Ciano, Farias, La Gumina, Pettinari, Simy, Thiam Pape, Vokic.