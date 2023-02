Benevento, il saluto di Cotugno: "E' stato bello ritornare in giallorosso" Il preparatore dei portieri ha firmato la risoluzione del contratto

Tra i collaboratori di Cannavaro che hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto c'è anche Francesco Cotugno. Il preparatore dei portieri, già calciatore del Benevento dal 1985 al 1988, ha salutato la piazza giallorossa attraverso un post pubblicato su Instagram.

"Ringrazio tutti. E' stato bello ritornare"

"Termina la mia esperienza a Benevento. Colgo l'occasione per ringraziare tutti: presidente, direttore, ringrazio il team manager e tutto il resto delle persone che gravitano e lavorano intorno alla società. Ringrazio magazzinieri, fisioterapisti, dottori e tutti quelli che hanno contribuito a farci stare bene. Ringrazio lo staff con collaboratori e ringrazio i calciatori per la grande disponibilità. Per ultimo con grande affetto e stima ringrazio i miei portieri (Paleari, Manfredini, Lucatelli e i giovani Esposito, Bonagura, Nunziante) per applicazione e abnegazione, grandi uomini e professionisti. E' stato bello ritornare dove tantissimi anni fa un capellone iniziava a provare a giocare a calcio. Purtroppo non sempre le cose vanno come vorremmo. Ad maiora e Forza Benevento".