Serie B, la diretta testuale di Cagliari-Benevento All'Unipol Domus c'è l'esordio di Roberto Stellone sulla panchina giallorossa

Cagliari-Benevento, le formazioni ufficiali

Cagliari (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Mancosu; Lapadula, Prelec. A disp.: Aresti, Lolic, Capradossi, Goldaniga, Carboni, Delpupo, Lella, Griger, Luvumbo, Millico. All.: Ranieri

Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Acampora, Tello, Foulon; Simy, La Gumina. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Kubica, Pettinari, Jureskin, Agnello, Basit, Perlingieri, Sanogo, Koutsoupias, Capellini. All.: Stellone

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Garzelli e Severino. Quarto ufficiale: Maggio. Addetti al VAR: Forneau e Longo

Le scelte di Stellone e Ranieri

Stellone conferma il 3-5-2 e affida la regia del Benevento ad Acampora che è chiamato a sostituire Viviani e Schiattarella. A completare il reparto ci sono Karic e Tello, con Improta e Foulon esterni. In difesa agirà il terzetto formato da Veseli, Leverbe e Tosca, mentre in avanti il nuovo tecnico ha dato fiducia a Simy e La Gumina. 3-4-1-2, invece, per il Cagliari con il rientro di Mancosu tra le linee alle spalle di Lapadula e Prelec.

Cagliari-Benevento, il prepartita

All'Unipol Domus c'è il confronto tra Cagliari e Benevento, valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Sarà l'esordio ufficiale sulla panchina giallorossa di Roberto Stellone, subentrato a Cannavaro lunedì scorso dopo l'esonero del tecnico in seguito alla sconfitta casalinga rimediata con il Venezia. Una battuta d'arresto, la terza consecutiva, che ha spinto il presidente Vigorito a esonerare anche Pasquale Foggia, il quale ha provveduto a risolvere consensualmente il contratto, proprio come fatto da Cannavaro. Stellone, che è orientato a confermare il 3-5-2, dovrà fare a meno di ben otto calciatori. Oltre agli squalificati Viviani e Schiattarella, infatti, non sono partiti per la Sardegna anche El Kaouakibi, Ciano, Farias, Glik, Vokic e Pastina.