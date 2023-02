Benevento, mirino sul Brescia: giallorossi in campo tra infortuni e rientri Comincia la settimana del confronto tra due formazioni in estrema crisi di risultati

Pomeriggio di lavoro per il Benevento che è tornato in campo dopo la sconfitta rimediata sabato con il Cagliari. Nel mirino dei giallorossi c'è il Brescia, unica compagine della serie B che è riuscita a fare peggio dei giallorossi nelle prime cinque partite del girone di ritorno. Mentre la truppa guidata da Stellone ha ottenuto soltanto un punto, maturato contro il Cosenza, le rondinelle sono state sempre sconfitte. Al Vigorito si affronteranno due squadre in estrema crisi, alla ricerca di un guizzo che possa portare entusiasmo e una tanta agoniata svolta.

Benevento, il programma di lavoro

Per domani è fissata una doppia seduta d'allenamento, mentre mercoledì è in programma una pomeridiana sul manto erboso del Ciro Vigorito. Lavoro alle 14:30 anche giovedì, ma all'Imbriani. Alla vigilia dell'incontro è in programma una mattutina, con partenza per Venticano fissata alle ore 19.

Rientrano Schiattarella e Viviani

Stellone potrà ridisegnare il centrocampo con il Brescia, visto che torneranno a disposizione sia Schiattarella che Viviani dopo aver scontato il turno di squalifica. Quasi scontato il rientro di Pastina che ha saltato Cagliari a causa dell'influenza, mentre sarà da valutare El Kaouakibi con le sensazioni che sono positive. Vanno verso un nuovo forfait, invece, Glik, Farias e Ciano.