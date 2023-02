Il Benevento deve riprendersi il Vigorito, altrimenti sarà dura salvare la B La Strega deve invertire il trend casalingo: in palio ci sono 21 punti per tentare la permanenza

Partiamo da un dato: il Benevento è la squadra con il peggior rendimento interno del campionato di serie B. I giallorossi hanno conquistato soltanto nove punti in dodici partite e sono stati scavalcati anche dal Venezia dopo il successo dei lagunari sulla Spal per 2-1. Non solo: la Strega è anche la compagine che ha segnato meno reti tra le mura amiche, fermandosi soltanto a quota nove, con una media di meno di un gol a partita. Numeri disastrosi che testimoniano quanto il Benevento faccia fatica a fare punti al Vigorito: una situazione che, come analizzato in passato, rappresenta un trend di questa squadra già da diverse stagioni, visto che in serie A la salvezza è sciupata proprio in casa, mentre nella scorsa stagione le speranze di ottenere la promozione diretta si sono sciolte come neve al sole proprio con le sconfitte interne nel finale con Ternana e Spal.

Serve un cambio di rotta

Inutile girare intorno al problema: se il Benevento non farà registare un cambio di tendenza al Vigorito, allora sarà condannato alla retrocessione. In trasferta, il rendimento della compagine giallorossa è accettabile con 14 punti in 12 incontri. E' in casa che la Strega sta venendo meno ed è proprio al Vigorito che dovrà costruire le basi per la salvezza. In palio ci sono 21 punti, bisognerà conquistarne il più possibile per sperare di superare le sabbie mobili della classifica.

Il calendario delle gare casalinghe

Delle sette partite che il Benevento giocherà in casa, tre al momento rappresentano degli scontri diretti da vincere. Il primo è in programma sabato col Brescia che sarà un vero e proprio crocevia per dare una sterzata a questa stagione. Poi ci sarà il Como dopo aver affrontato il Sudtirol nel turno infrasettimanale e successivamente la Spal. Il calendario casalingo proseguirà con Reggina, Parma e Modena. Sarà importante anche la presenza di un ambiente pronto a sostenere la squadra fino all'ultimo, come tra l'altro fatto nelle scorse uscite, anche se l'impresa dovranno farla i calciatori a prescindere da ogni discorso, imponendosi in casa propria e provando in tutti i modi a salvare il Benevento.