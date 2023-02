Stellone e la spettacolare doppietta al Vigorito contro il Cosenza di Imbriani Col Brescia sarà la prima del tecnico in casa, ma nel Sannio è stato già protagonista

Quello di sabato sarà l'esordio ufficiale al Vigorito di Stellone da allenatore del Benevento Calcio. Il tecnico guiderà la Strega nella sua seconda partita dopo la sconfitta di Cagliari, provando a dare una svolta al campionato soprattutto per quanto riguarda il rendimento casalingo che al momento vede i giallorossi all'ultimo posto con nove punti conquistati in dodici partite. Per Stellone sarà un ritorno al Vigorito: ovviamente c'è stato da avversario da allenatore, ma non tutti ricordano le sue prodezze nell'impianto di gioco beneventano quando indossava la maglia del Napoli.

Doppietta da urlo con il Cosenza

Siamo nella stagione 2001/2002. I problemi strutturali dell'allora San Paolo, spinsero il Napoli a emigrare al Santa Colomba. Il 9 dicembre, sul manto erboso sannita, si sfidarono gli azzurri e il Cosenza per sedicesima giornata del campionato di serie B. A passare in vantaggio furono i calabresi con una rete di Zaniolo (padre dell'ex Roma Nicolò). Poi a salire sugli scudi fu Stellone con due reti da urlo: prima pareggiò i conti con una semirovesciata, poi portò il Napoli in vantaggio con un colpo di testa al volo che mandò in visibilio i presenti. Nella ripresa ci furono le marcature azzurre di Montezine e Jankulovski, intervallate dal secondo gol del Cosenza messo a segno da Imbriani, indimenticato capitano e allenatore del Benevento, di cui oggi ricorre il decennale dalla scomparsa.