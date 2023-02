Benevento, la media salvezza della B dà ragione a Stellone Per il tecnico basterebbero come minimo venti punti per il raggiungimento dell'obiettivo

Subito dopo il triplice fischio con il Cagliari, Roberto Stellone ha tracciato il “piano” che potrebbe permettere al Benevento di ottenere la salvezza: “Mancano quattordici partite, dobbiamo fare cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte”. In totale, quindi, il tecnico vorrebbe ottenere come minimo venti punti per garantire alla Strega la permanenza in serie B. I giallorossi arriverebbero alla fine dei giochi a quota 43 punti. Ma qual è la media salvezza tra i cadetti negli ultimi dieci anni?

Serie B, la media salvezza delle ultime dieci stagioni

I calcoli del tecnico sono giusti sotto questo punto di vista: nell’ultima decade, infatti, si è registrata una media di esattamente 43 punti per il raggiungimento dell’obiettivo. Ovviamente ogni stagione ha una storia a sé: nell’annata 2019/2020, per esempio, il Cosenza dovette conquistare 43 punti (media di 1.21 a partita) per evitare la retrocessione. La media più bassa, invece, è stata del Livorno nella stagione precedente con 39 punti in 36 partite (1.08 punti a gara). Insomma, si è in un campo molto complesso, ma che non si discosta dall’attuale stagione che sicuramente ha avuto un livellamento verso l’alto per quanto riguarda la lotta salvezza, considerato che l’ultima in classifica ha già 22 punti. Una cosa è certa: il Benevento dovrà ottenere il maggior numero di risultati positivi possibili, in modo da evitare qualsiasi tipo di bagarre. Sarà fondamentale cambiare il trend soprattutto in casa, dove al momento i giallorossi sono ultimi con soltanto 9 punti ottenuti in 12 partite.

Serie B, la media salvezza degli ultimi dieci campionati

2012/2013, Lanciano 48 punti (42 partite, media 1.14)

2013/2014, CIttadella 47 punti (42 partite, media 1.11)

2014/2015, Crotone 48 punti (42 partite, media 1.14)

2015/2016, Pro Vercelli 46 punti (42 partite, media 1.09)

2016/2017, Ternana 49 punti (42 partite, media 1.16)

2017/2018, Pescara 48 punti (42 partite, media 1.14)

2018/2019, Livorno 39 punti (36 partite, media 1.08)

2019/2020, Cosenza 46 punti (38 partite, media 1.21)

2020/2021, Ascoli 44 punti (38 partite, media 1.15)

2021/2022, Spal 42 punti (38 partite, media 1.10)

La media salvezza degli ultimi dieci anni è di 43 punti, con 1.13 punti a partita. Il Benevento, al momento, è al di sotto di questo dato indicativo.