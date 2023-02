Serie B, la diretta testuale di Benevento-Brescia Al Vigorito c'è l'importante scontro salvezza tra due formazioni in crisi di risultati

Benevento-Brescia, il prepartita

Al Vigorito c'è l'importante scontro salvezza tra Benevento e Brescia. Sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita si affrontano due squadre in profonda crisi, alla disperata ricerca di un successo per ottenere una svolta soprattutto dal punto di vista mentale. I giallorossi hanno grande abbondanza a centrocampo, ma c'è emergenza nel reparto avanzato a causa delle assenze per infortunio di Ciano, Farias e Pettinari: restano a disposizione soltanto Simy e La Gumina. In difesa, invece, oltre a Glik, che si è operato al ginocchio in Polonia, si è fermato anche Capellini. Non è da escludere il cambio di modulo, con il passaggio alla linea difensiva a quattro, come fatto intuire da Stellone in conferenza stampa.