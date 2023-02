Benevento, le ultime dall'infermeria: Ciano dovrà operarsi Da valutare anche il problema riscontrato da Paleari

Per il Benevento prosegue la sfortunata serie legata agli infortuni. Anche Ciano, così come fatto da Kamil Glik nei giorni scorsi, dovrà operarsi al menisco: quindi, si prevede almeno un mese e mezzo di stop per l'ex Frosinone che ha già saltato le ultime due gare di campionato con Cagliari e Brescia. Paleari, invece, sarà sottoposto a risonanza magnetica per capire il grado del problema alla gamba che l'ha costretto a consegnare la porta giallorossa a Manfredini nel secondo tempo della sfida con i lombardi. Con l'Ascoli, inoltre, mancheranno all'appello anche Pettinari (per lui tre settimane di stop) e Capellini, così come Farias.