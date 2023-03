Benevento, Carfora torna al torneo di Viareggio? La decisione Il giovane attaccante giallorosso è stato impegnato con Primavera e under 17

Carfora non farà ritorno al Torneo di Viareggio. Il Benevento ha deciso che il giovane attaccante giallorosso si metterà a disposizione di Stellone a partire da domani, giorno in cui è fissato l'inizio della preparazione in vista del match di sabato con il Bari. Carfora questo pomeriggio è stato protagonista nella bella vittoria ottenuta dall'under 17 contro il Frosinone, così come nei giorni precedenti ha dato man forte alla Primavera nella fase a gironi del torneo di Viareggio. Martedì i giallorossini saranno di scena per gli ottavi di finale della manifestazione internazionale, ma Carfora non ci sarà perché impegnato con la prima squadra. Stellone non vuole fare a meno del classe 2006, confermando quindi la probabile convocazione per la sfida del San Nicola. Saranno Eletto, Ciprio e Aronica a raggiungere la Primavera per il match di martedì con la Rappresentativa Serie D.