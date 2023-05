Benevento, il "gesto social" di alcuni partenti non è passato inosservato Comincia il repulisti da parte del sodalizio giallorosso

Neanche il tempo di fare le valigie che i partenti del Benevento hanno subito cambiato la biografia dei propri profili social. Bocche cucite, testa bassa e tanta voglia di andare via dal Sannio. Sono queste le impressioni fatte nascere da parte di coloro (non tutti) che hanno già ricevuto il benservito da parte della società.

Il gesto social che non è passato inosservato

Leverbe ha subito cancellato la scritta Benevento Calcio, mettendo in risalto di essere un calciatore del Pisa. Lo stesso dicasi per Jureskin, il cui contributo in giallorosso è stato minimo e il suo nome è salito agli onori delle cronache soltanto per un episodio negativo avvenuto lontano dal rettangolo verde. Anche Glik ha cancellato la scritta Benevento, così come Pettinari e La Gumina.