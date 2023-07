Kolarov si dimette dal Pisa, un addio che interessa anche al Benevento Il club nerazzurro era sulle tracce di Tello

Kolarov non è più il direttore sportivo del Pisa. È durata poco più di un mese l'esperienza da dirigente dell'ex calciatore di Roma e Lazio. Il serbo ha annunciato le dimissioni, lasciando sguarnito questo importante ruolo in piena fase di svolgimento del mercato. È chiaro che si tratta di una notizia che interessa anche al Benevento, visto che il Pisa aveva mostrato un interessamento nei confronti di Tello. Probabile che il club nerazzurro adesso vivrà una fase di stallo per quanto riguarda le operazioni di calciomercato, nell'attesa di riorganizzarsi con un nuovo direttore.