Benedetti si presenta: "Difficile rifiutare il Benevento" Prime parole da calciatore giallorosso dell'ex Pordenone

Amedeo Benedetti è un nuovo calciatore del Benevento. Non che ci fosse qualche dubbio, visto che l'esterno difensivo ha trovato l'accordo con il club di via Santa Colomba già da un mese. Dopo essersi sposato con la sua Martina, Benedetti ha atteso lo svincolo dal Pordenone e definito il passaggio al Benevento non appena ha fatto tappa nel Sannio. Più che positivo il suo stato d'animo subito dopo la firma che lo lega alla Strega fino al 2025: “Quando ti chiama il Benevento è difficile rifiutare. Parliamo di una realtà che non merita affatto la Lega Pro. Se vale lo stesso per me? Lavoro per tornare in serie B il prima possibile”. Benedetti ha poi proseguito: “Si prevede una stagione molto difficile, il campionato di Lega Pro è tosto. Ci vorranno determinazione e cattiveria: quest'ultimo è un aspetto che fa sicuramente la differenza”. Benedetti ha condiviso lo spogliatoio con Andreoletti, quando entrambi erano in forza alla Pro Patria: “Lo conosco da tempo, poi l'anno scorso l'ho affrontato da avversario. Fa giocare molto bene le proprie squadre, questo potrà essere sicuramente un aspetto positivo per noi”. Non solo Andreoletti, Benedetti ritrova anche delle vecchie conoscenze di Cittadella: “Ovviamente ho parlato con Paleari e Moncini. Entrambi mi hanno descritto molto bene la realtà di Benevento, ma non ne avevo dubbi perché l'ho affrontata molte volte e da fuori si capiscono molte cose”. Esterno di difesa, Benedetti può giocare anche come quinto di centrocampo: “Mi piace spingere tanto, prediligo molto anche il cross e il tiro”, ma il suo obiettivo è quello di fare breccia nel cuore dei tifosi: “Cercherò di mettercela tutta, darò il massimo per questa maglia come sempre fatto in carriera”.