Benevento, fissato il primo allenamento della stagione I giallorossi sono pronti a lavorare agli ordini del tecnico Andreoletti

Dopo aver terminato le visite mediche, il Benevento da domani vivrà un mini-ritiro a Venticano. I giallorossi daranno vita anche al primo allenamento stagionale agli ordini di Andreoletti. Sarà un approccio significativo, attraverso cui il tecnico giallorosso avrà modo di conoscere soprattutto i calciatori personalmente, cosa che tra l'altro già ha cominciato a fare nelle lunghe giornate che sta vivendo al Ciro Vigorito. La volontà del tecnico è proprio quella di rendersi conto dei valori umani dei calciatori che ha a disposizione, al di là di quelli tecnici di cui ne ha già contezza.

Tutto pronto per il ritiro di Roma

Il tutto anticiperà la partenza per il ritiro di Roma, in programma nella giornata di lunedì. Al Mancini, i giallorossi cominceranno a preparare la stagione, con il campionato di serie C che probabilmente slitterà a settembre per via degli ultimi avvicendamenti extra-calcistici che vedono coinvolti anche il club di via Santa Colomba. Sul fronte mercato, si registra un forte interessamento del Cosenza per Improta.