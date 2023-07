Benevento, la precisazione della società dopo il comunicato della Curva Sud La risposta del sodalizio giallorosso alla nota degli ultras

È arrivata in poco tempo la risposta del Benevento Calcio al comunicato pubblicato dalla Curva Sud, in cui gli ultras giallorossi hanno annunciato la propria assenza in occasione dell'evento di domenica relativo alla presentazione delle nuove maglie da gioco. Il club ha precisato che non ci sarà la presentazione della squadra, attraverso una nota ufficiale:

Il Benevento Calcio prende atto della posizione dei gruppi organizzati che attraverso una nota hanno manifestato la loro volontà a non partecipare all’evento che si terrà domenica alle 20:30 al “Ciro Vigorito”. Evento che non riguarderà la presentazione della squadra ancora da costruire per la nuova stagione. L’obiettivo invece sarà quello di una serata che avrà come protagoniste le nuove maglie indossate dai giovani calciatori che hanno già dimostrato di meritare sostegno e fiducia. Pertanto si invitano all’evento del 23 luglio tutte le persone “non organizzate” ma motivate da una sola passione: quella per i colori giallorossi.