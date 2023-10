Benedetti: "In estate tanta negatività, per fortuna in tanti sono andati via" Le parole dell'esterno difensivo del Benevento Calcio a Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Amedeo Benedetti si è soffermato sul pareggio ottenuto dal Benevento con il Picerno. L'esterno difensivo, come anticipato, non farà parte dei convocati per il match con il Sorrento a causa di un infortunio: "Con il Picerno non è stata una prestazione da buttare. Abbiamo fatto un buon possesso palla, ma negli ultimi trenta metri dobbiamo essere molto più incisivi. Siamo una squadra con grande carattere, altrimenti una partita del genere e anche quella con il Crotone non l'avremmo mai ripresa. La strada è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare, a breve arriveranno anche i risultati".

Benedetti ha poi proseguito: "In ritiro siamo partiti con la difesa a quattro, il mister ci chiedeva altre cose rispetto a quelle attuali. Adesso dobbiamo assimilare bene i meccanismi nel minor tempo possibile. Di sicuro in estate non è stato facile ricostruire la squadra. C'era tanta negatività, poi tanti calciatori volevano andare via e per fortuna sono stati accontentati. Siamo costruendo qualcosa di importante, la nostra forza è il gruppo e questo fa la differenza".

In vista del match di sabato con il Sorrento, Benedetti ha concluso: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa. Sarà una partita molto difficile, come con tutte. Dovremo avere lo spirito giusto per portare a casa i tre punti".