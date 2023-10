Benevento, l'incredibile tabù infranto da Bolsius La doppia valenza della pesante marcatura dell'esterno offensivo giallorosso

Il Benevento ha meritatamente vinto con il Sorrento, tornando alla vittoria e allungando la striscia di risultati utili consecutivi. Positiva la prestazione dei giallorossi, come sottolineato nel post gara dal tecnico Andreoletti. La marcatura di Bolsius, dedicata ai genitori presente in tribuna, è stata molto importante anche per la Storia del Benevento Calcio.

Qual è il tabù infranto?

La vittoria in casa del Sorrento, anche se ieri si è giocato al Viviani di Potenza, mancava da ben 75 anni. Un tabù lunghissimo, con le due squadre che in questo ampio arco temporale si sono affrontate 14 volte in casa dei costieri, con la Strega che non è mai riuscita a tornare nel Sannio con l'intera posta in palio. L'ultimo acuto è datato 22 febbraio 1948, quando i giallorossi si imposero con il punteggio di 3-2 con reti di Labbate, Gelsomino e Avedano.

Sorrento-Benevento del 1948, il tabellino

Sorrento: Scapini, Miranda, Berger, Marrese III, Marrese I, Criscuolo, Tufano, Trabacchi, Badii, Avella, Petagna.

Benevento: Guarascio, Capone, Tomaselli, Susany, Vinci, Di Stasio, Pastore, Picogna, Avedano, Gelsomino, Labbate.

Reti: 17' Tufano (S), 23' Labbate (B) rigore, 35' Gelsomino (B), 58' Avedano (B), 69' Petagna (S)