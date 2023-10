Il Vigorito è pronto per Benevento-Potenza Manto erboso in eccellenti condizioni dopo i lavori di due settimane fa

Ricordate i lavori al manto erboso effettuati subito dopo il triplice fischio del match tra Benevento e Picerno? Ebbene, dopo due settimane il Ciro Vigorito è più che pronto ad ospitare la sfida di domani con il Potenza. Il manto erboso è in ottime condizioni (nella foto il prima e il dopo), con la ditta Erga Green che ha lavorato nei minimi particolari nell'effettuare una operazione programmata da tempo e indispensabile per la tenuta eccellente del fondo dell'impianto sportivo di via Santa Colomba. Domani ci sarà il colpo d'occhio di sempre, come se lo scalping dello scorso 15 ottobre non fosse mai avvenuto. Un aspetto che farà piacere al tecnico Andreoletti, il quale tende costantemente a elogiare il manto erboso del Ciro Vigorito.