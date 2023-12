Benevento, Terranova lascia l'allenamento: il motivo La condizione del difensore dopo la seduta a porte aperte

I presenti all'Imbriani si sono preoccupati per l'uscita dal campo di Terranova nel corso della seduta di questo pomeriggio. L'allenamento del centrale difensivo è terminato dopo pochi minuti.

Perché Terranova è uscito?

Terranova ha rimediato un risentimento al polpaccio e nella giornata di domani sarà valutato dallo staff medico. Andreoletti incrocia le dita, anche perché in difesa si conta già l'assenza di Pastina per il caso scommesse. In alternativa c'è Capellini in rampa di lancio, con El Kaouakibi e Berra a completare il reparto per il match del Francioni.