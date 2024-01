Benevento, ora possono firmare con altri club: chi sono i calciatori in scadenza La lista di coloro con contratto avente come termine ultimo il 30 giugno 2024

Sono diversi i calciatori del Benevento che hanno il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Con l'inizio del 2024, questi componenti della rosa di Auteri possono già firmare un accordo con un'altra squadra, in modo da trasferirsi a parametro zero al momento dell'inizio della prossima stagione. Ovviamente, nulla vieta una cessione nella prossima finestra di mercato, a patto che i club interessati trovino un accordo con il Benevento o nel caso in cui avvenga una risoluzione anticipata.

Benevento, chi sono i calciatori in scadenza?

Tra i calciatori in scadenza c'è Manfredini, il quale nella scorsa estate ha firmato il rinnovo di un anno con il Benevento, ottenendo un riconoscimento dalla società per la professionalità mostrata nel corso delle annate vissute in giallorosso, compresa quella disastrosa della scorsa stagione. Oltre a Manfredini, la lista prosegue con i vari Improta, Tello, Ciano e Masciangelo. Siglato un accordo annuale anche con Ciciretti e Terranova, i quali sono arrivati nel Sannio da svincolati, dopo la chiusura dello scorso mercato estivo. Da valutare la posizione di Ferrante che è in prestito "con diritto di opzione e obbligo di riscatto" dalla Ternana. Come rivelato da Marcello Carli, il Benevento potrebbe riscattarlo a circa 150/200mila euro.