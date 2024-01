Benevento, Carli e le strategie di mercato: i dettagli Le possibili mosse con l'inizio della sessione invernale di mercato

È cominciata quest’oggi la sessione invernale di calciomercato. Il Benevento è pronto a intervenire per rafforzare al meglio la rosa, anche se in questo momento c’è attesa per permettere ad Auteri di poter valutare i calciatori che ha a disposizione, compresi coloro che con Andreoletti erano ormai finiti ai margini. Il nuovo tecnico giallorosso vuole osservare nel dettaglio i giovani, tra i quali c'è anche Alfieri che non ha avuto modo di esprimersi al meglio nel girone d’andata perché condizionato da un infortunio rimediato nel corso del ritiro.

Il presidente Vigorito al momento è in vacanza e questi giorni sono importanti per la valutazione, poi Carli si tufferà sul mercato con gli obiettivi del Benevento che potrebbero essere abbastanza chiari e che dovranno essere funzionali al 3-4-3 di Auteri: in attesa delle necessità del tecnico, sul taccuino di Carli potrebbero esserci un difensore, un centrocampista, un esterno offensivo e un attaccante. La punta è un obiettivo che il Benevento ha messo in cima alla lista già prima dell’esonero di Andreoletti, considerato che il reparto avanzato è quello che ha deluso maggiormente nella prima metà della stagione.

Sarà data importanza anche al mercato in uscita, con i calciatori in scadenza che potrebbero fare le valigie come Tello e Ciano. Potrebbe essere ceduto anche Kubica, mentre si faranno delle attente valutazioni su Pastina, recentemente impelagato nel caso scommesse, così come per Improta e Ciciretti.