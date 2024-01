Benevento-Turris, retroscena gol De Felice: cosa ha detto l'arbitro a Marotta L'episodio avvenuto nei momenti concitati successivi alla rete del 2-1

C'è un retroscena che riguarda il gol realizzato ieri da De Felice nel corso di Benevento-Turris. La marcatura, inizialmente non convalidata dall'arbitro per un effetto ottico che ha preso alla sprovvista l'assistente, ha fatto il giro del web per il possibile errore che sarebbe stato clamoroso. Al di là di Paleari che, da quanto si è visto, non ha proferito parola o di Tello che con convinzione affermava l'irregolarità del gol (forse è stato tratto in inganno come l'assistente del direttore di gara), c'è stato capitan Marotta che ha più volte fatto presente la bontà della marcatura. Lo stesso dicasi per i dirigenti presenti in panchina che hanno ribadito al quarto uomo, così come all'arbitro, di come la palla avesse superato abbondantemente la linea di porta. Una condotta che è stata apprezzata e lodata da Mastrodomenico, il quale si è complimentato personalmente con Marotta per il gesto di sportività effettuato dal Benevento Calcio.