Serie C / Diretta Giugliano-Benevento 1-1, LIVE Al De Cristofaro si gioca il match della 32a giornata del girone C di Serie C

49' - GOL DEL BENEVENTO! Conclusione di Karic dal limite che viene respinta da De Rosa, sulla ribattuta Lanini gonfia la rete con un tiro al volo

48' - Ammonito Giorgione

46' - Comincia il secondo tempo di Giugliano-Benevento

45'+1' - Termina il primo tempo: Giugliano-Benevento 1-0

45' - Un minuto di recupero

42' - Russo si oppone a una forte conclusione, ma centrale, di Simonetti

38' - Simonetti mette al centro, la palla viene deviato da Cargnelutti: si fionda Starita che va alla conclusione, ma Russo respinge con un grande intervento

28' - Giugliano in vantaggio: Balde insacca alle spalle di Manfredini

27' - Insidiosa punizione dalla distanza di Ciciretti: Russo respinge

22' - Progressione di Balde che va alla conclusione da posizione defilata: Manfredini devia in angolo

18' - Punizione dalla distanza di Giorgione: facile parata di Manfredini

14' - Ammonito Terranova

10' - Conclusione di Lanini che sfiora il primo palo, ma c'è fuorigioco. Buon fraseggio nello stretto da parte dei giallorossi

4' - Mancino di Ciufferli dalla distanza: palla sul fondo

1' - Comincia Giugliano-Benevento!

0' - Paleari non è presente in distinta. Leggi qui l'approfondimento

Giugliano-Benevento 1-1, il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre; Giorgione, Maselli, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Balde. A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Oyewale, Gladestony, Berardocco, Boccia, Valdesi, De Sena, Barba, Oviszach, Di Dio. All.: Bertotto

Benevento (3-4-3): Manfredini; Capellini, Terranova, Pastina; Improta, Karic, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Lanini, Starita. A disp.: Nunziante, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Pinato, Agazzi, Rillo, Viscardi, Carfora, Talia, Bolsius. All.: Auteri

Arbitro: Nicolini di Brescia. Assistenti: Loic Nana Tchato di Aprilia e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Diop di Treviglio

Marcatore: 28'pt Balde, 4'st Lanini

Note: Ammoniti Terranova, Giorgione. Minuti di recupero 1'pt

Giugliano-Benevento, il prepartita

Al De Cristofaro si affrontano Giugliano e Benevento per la 32^ giornata del girone C di Serie C. I giallorossi, reduci dal pareggio col Messina, hanno intenzione di consolidare il secondo posto in classifica. I tigrotti proveranno a mettere in difficoltà la squadra di Auteri, come accaduto all'andata, per restare saldamente aggrappati in zona play off.