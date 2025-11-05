Benevento, ecco quando potrebbe rientrare Salvemini Difficile che la punta possa pienamente recuperare per la trasferta di Foggia

Quest'oggi, nel corso della seduta pomeridiana di lavoro, Salvemini non ha lavorato con il gruppo, ma ha effettuato fisioterapia. L'attaccante si è intravisto durante l'allenamento, ha camminato al bordo del campo e la sua andatura era un po' zoppicante. Il capocannoniere giallorosso ha rimediato una distorsione alla caviglia con parziale interessamento dei legamenti nel corso del match col Catania. Dopo aver saltato le sfide con Giugliano e Sorrento, tutto lascia presagire che Salvemini sarà costretto ad assistere da spettatore anche al confronto di domenica con il Foggia. Auteri incrocia le dita, con l'ex Cerignola che potrebbe tornare a completa disposizione per il match del prossimo 16 novembre, quando al Vigorito si presenterà il Monopoli. La Strega ha bisogno dei gol del suo bomber.